Trovata morta in un hotel di Atene la produttrice della serie Teheran | cosa sappiamo

Dana Eden, produttrice israeliana della serie Teheran, è stata trovata senza vita in una camera d'hotel ad Atene, dove si trovava per le riprese della quarta stagione dello show. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando gli operatori dell’albergo hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato il suo corpo senza reazioni. La polizia greca ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

Dana Eden, produttrice israeliana della serie Teheran, è stata trovata morta in una camera di albergo di Atene, durante le riprese in Grecia della quarta stagione dello show. Aveva 52 anni ed era stata proprio lei a segnalare la capitale greca come set per la serie tv, dopo esserci stata con la famiglia per una vacanza. Ecco cosa sappiamo sulla sua morte, al momento al centro di varie speculazioni. La fake news diffusa dai media israeliani. Nel dare la notizia, alcuni media israeliani avevano riferito che la polizia di Atene stava indagando sulla possibilità che Eden fosse stata assassinata da agenti del governo iraniano: la serie televisiva, infatti, è stata bollata fin dall'inizio dal regime di Teheran come propaganda ostile.