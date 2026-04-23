Sopralluogo sul torrente Parma per l’osservazione dell’ecosistema urbano e della biodiversità

Ieri, nel greto del torrente Parma, si è svolto un sopralluogo con studenti del corso di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse dell’Università di Parma. L’obiettivo era osservare e approfondire l’ecosistema fluviale urbano, in occasione di una giornata dedicata. Durante l’attività, i partecipanti hanno esaminato le caratteristiche dell’ambiente naturale e la presenza di biodiversità nel corso d’acqua.

Si è svolto ieri, nel greto del torrente Parma, un sopralluogo con studenti e studentesse del corso di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse dell’Università di Parma, impegnati in un’attività di osservazione e approfondimento dell’ecosistema fluviale urbano in occasione della Giornata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Catanzaro punta sul verde: progetto per salvaguardare l’ecosistema e promuovere la biodiversità localeIl Comune di Catanzaro ha ufficialmente presentato la propria candidatura a un bando nazionale per il contrasto al consumo di suolo, con un progetto... Caltanissetta: nasce l’Oasi delle Api per salvare l’ecosistema urbanoUn nuovo presidio di biodiversità ha preso forma nel cuore di Caltanissetta, precisamente nell’area verde che funge da spartitraffico in via Leone...