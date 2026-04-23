Sopralluogo sul torrente Parma per l’osservazione dell’ecosistema urbano e della biodiversità

Da parmatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, nel greto del torrente Parma, si è svolto un sopralluogo con studenti del corso di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse dell’Università di Parma. L’obiettivo era osservare e approfondire l’ecosistema fluviale urbano, in occasione di una giornata dedicata. Durante l’attività, i partecipanti hanno esaminato le caratteristiche dell’ambiente naturale e la presenza di biodiversità nel corso d’acqua.

Si è svolto ieri, nel greto del torrente Parma, un sopralluogo con studenti e studentesse del corso di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse dell’Università di Parma, impegnati in un’attività di osservazione e approfondimento dell’ecosistema fluviale urbano in occasione della Giornata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Catanzaro punta sul verde: progetto per salvaguardare l’ecosistema e promuovere la biodiversità localeIl Comune di Catanzaro ha ufficialmente presentato la propria candidatura a un bando nazionale per il contrasto al consumo di suolo, con un progetto...

Caltanissetta: nasce l’Oasi delle Api per salvare l’ecosistema urbanoUn nuovo presidio di biodiversità ha preso forma nel cuore di Caltanissetta, precisamente nell’area verde che funge da spartitraffico in via Leone...

Trova facilmente notizie e video collegati.