Scampia cambia volto | il futuro oltre le Vele diventa realtà

A Scampia, i lavori di riqualificazione delle aree oltre le Vele sono in corso e stanno trasformando il quartiere. Il progetto ReStart Scampia prevede interventi di recupero degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della comunità locale. Le opere sono state avviate nel rispetto dei piani approvati e coinvolgono diverse amministrazioni, con l’intento di creare un ambiente più sicuro e vivibile.

"> ReStart Scampia: Un Nuovo Inizio per la Comunità. Il progetto ReStart Scampia sta prendendo forma, portando 170 nuove case sostenibili pronte ad accogliere famiglie in cerca di un futuro migliore. Dopo decenni in cui le Vele di Scampia hanno rappresentato un simbolo di degrado e abbandono, oggi quel racconto sta cambiando. Questo complesso, che per anni ha segnato l’immaginario collettivo come un fallimento urbanistico, si sta trasformando in un cantiere di speranza e rinascita. Con oltre 100 giorni rimasti prima del completamento, molte famiglie si preparano a iniziare una nuova vita, caratterizzata da dignità, efficienza energetica e servizi di qualità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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