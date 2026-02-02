Scampia i nuovi palazzi al posto delle Vele hanno le facciate ventilate | prime 100 case a settembre

A Scampia, le vecchie Vele stanno per sparire. A settembre arriveranno le prime 100 case nei nuovi palazzi, con facciate ventilate. I lavori sono in corso e la consegna è prevista tra qualche mese. La zona cambia volto, e i primi residenti potranno già trasferirsi tra poche settimane.

Saranno pronte a settembre le prime 100 case realizzate a Scampia nei nuovi palazzi in costruzione al posto delle Vele.

