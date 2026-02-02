Scampia i nuovi palazzi al posto delle Vele hanno le facciate ventilate | prime 100 case a settembre
A Scampia, le vecchie Vele stanno per sparire. A settembre arriveranno le prime 100 case nei nuovi palazzi, con facciate ventilate. I lavori sono in corso e la consegna è prevista tra qualche mese. La zona cambia volto, e i primi residenti potranno già trasferirsi tra poche settimane.
Scampia, iniziata la demolizione della Vela Rossa: è l’ultima delle Vele ad essere abbattuta
A Scampia ha preso il via la demolizione della Vela Rossa, ultima delle Vele di Napoli ad essere abbattuta.
La storia della lotta degli abitanti delle Vele di Scampia: “Così abbiamo costruito il futuro”
La storia delle Vele di Scampia è quella di un territorio segnato da sfide e rinascite.
