A Scampia, il numero 167 si trasforma in un film che racconta una storia diversa. La strada, fino a poco fa considerata un confine, ora diventa protagonista di una narrazione cinematografica. Questa trasformazione segna un passo verso nuove opportunità e prospettive per il quartiere, offrendo uno sguardo diverso su un luogo spesso associato a problemi sociali. Il progetto mira a cambiare la percezione e aprire nuove strade per il futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da confine a narrazione cinematografica. Il 167 diventa opportunità, cambiamento, futuro. A Scampia, il prossimo mese, partirà Nuovo Cinema 167, il corso gratuito under 35 promosso da Cattleya, comune, Comitato Vele e Sky. Sarà possibile iscriversi entro il 4 maggio. Nuovo Cinema 167 parte, così, dalla periferia, da Scampia, dalle sue Vele, per cambiare la storia. Si chiama così perché 167 è il numero della legge datata 1962 che creò i piani di edilizia popolare: la stessa che diede vita a Scampia. Un numero che per anni ha significato periferia, confine e confino relazionale. Oggi diventa cinema attraverso il nuovo corso che punta a trasformare i giovani del territorio in autori delle proprie narrazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Scampia si scrive una storia nuova: 167 diventa film e futuro

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