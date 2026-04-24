Sbanda con la bici in discesa e rimane infilzata nella ringhiera | Angela Varavko morta sul colpo a Solighetto

Una donna di 53 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in una frazione del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Secondo quanto ricostruito, la donna era in bicicletta quando, in discesa, ha perso il controllo e si è infilzata nella ringhiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La donna di 53 anni è morta tragicamente a seguito di un terribile incidente nella frazione del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta schiantandosi contro una recinzione metallica di un’abitazione dove purtroppo è deceduta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perde il controllo della bicicletta in discesa e finisce contro la recinzione di una casa: muore infilzata sulla ringhieraPIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Incidente mortale questa sera, giovedì 23 aprile, in via Possamai a Pieve di Soligo: una donna di 53 anni in sella alla... Travolta in bici da un’auto: Angela Bonotti è morta al CivileTravolta da un’auto, sbalzata sul cofano e poi caduta rovinosamente sull’asfalto, Angela Bonotti si è spenta al Civile di Brescia. Altri aggiornamenti Sbanda con la bici in discesa e rimane infilzata nella ringhiera: Angela Varavko morta sul colpo a SolighettoLa donna di 53 anni è morta tragicamente a seguito di un terribile incidente nella frazione del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso ... fanpage.it Perde il controllo della bici durante la discesa e muore infilzata nella ringhieraCiclista perde la vita a Solighetto in discesa. Vittima Angela Varavko, 53 anni. Indagini su cause e dinamica. nordest24.it