Travolta in bici da un’auto | Angela Bonotti è morta al Civile

Da bresciatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angela Bonotti è morta al Civile di Brescia dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in bicicletta. L’incidente si è verificato questa mattina lungo una strada trafficata, quando un’auto ha colpito la donna facendola cadere sul cofano. La vittima è rimasta esanime sull’asfalto, mentre i soccorritori hanno tentato invano di rianimarla.

Travolta da un’auto, sbalzata sul cofano e poi caduta rovinosamente sull’asfalto, Angela Bonotti si è spenta al Civile di Brescia. Da un mese era ricoverata in Rianimazione a causa dei gravissimi traumi riportati nell’incidente: nonostante gli immensi sforzi dei medici, non è sopravvissuta. Il tragico epilogo è avvenuto il 13 febbraio: il sottile filo di speranza a cui si erano aggrappati i familiari si è spezzato per sempre. Angela Bonotti aveva 79 anni e viveva da sempre a Coccaglio. Il drammatico incidente è avvenuto proprio mentre percorreva le strade del suo paese in bicicletta. Era la mattina di mercoledì 14 gennaio: la 79enne stava pedalando verso casa quando una Lancia Ypsilon, guidata da una giovane donna, l’ha investita all’altezza della rotonda tra la strada provinciale 11 e via Achille Grandi.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Passeggia in bici con marito e figli, 36enne incinta travolta e uccisa da un’auto: morta anche bimba in grembo

Una donna di 36 anni, incinta di sette mesi, ha perso la vita in un incidente a Los Angeles.

Travolta da un'auto e poi scaraventata sull'asfalto: è gravissima al Civile

Questa mattina a Rezzato una donna di circa 80 anni è stata investita mentre attraversava in via Romarina Massardi, nel sottopassaggio vicino alla zona industriale di Virle.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Villanterio, in bici sulla provinciale Grave 15enne travolta da un’auto; Annalisa Diani travolta e uccisa in bici da un'auto: la frenata, poi il volo e la caduta sull'asfalto. Sotto choc il 25enne alla guida; Clusone, 50enne in bici travolta da un autobus: è in gravi condizioni. Il conducente non si è accorto di nulla; Donna in bici travolta dal bus: è in gravi condizioni.

Travolta in bici da un’auto: Angela Bonotti è morta al CivileTravolta da un’auto, sbalzata sul cofano e poi caduta rovinosamente sull’asfalto, Angela Bonotti si è spenta al Civile di Brescia. Da un mese era ricoverata in Rianimazione a causa dei gravissimi trau ... bresciatoday.it

travolta in bici daVillanterio, in bici sulla provinciale Grave 15enne travolta da un’autoUna ragazza di 15 anni è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stata travolta da un’auto mentre viaggiava in bicicletta in tarda serata al buio su ... laprovinciapavese.gelocal.it