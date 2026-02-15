Travolta in bici da un’auto | Angela Bonotti è morta al Civile
Angela Bonotti è morta al Civile di Brescia dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in bicicletta. L’incidente si è verificato questa mattina lungo una strada trafficata, quando un’auto ha colpito la donna facendola cadere sul cofano. La vittima è rimasta esanime sull’asfalto, mentre i soccorritori hanno tentato invano di rianimarla.
Travolta da un’auto, sbalzata sul cofano e poi caduta rovinosamente sull’asfalto, Angela Bonotti si è spenta al Civile di Brescia. Da un mese era ricoverata in Rianimazione a causa dei gravissimi traumi riportati nell’incidente: nonostante gli immensi sforzi dei medici, non è sopravvissuta. Il tragico epilogo è avvenuto il 13 febbraio: il sottile filo di speranza a cui si erano aggrappati i familiari si è spezzato per sempre. Angela Bonotti aveva 79 anni e viveva da sempre a Coccaglio. Il drammatico incidente è avvenuto proprio mentre percorreva le strade del suo paese in bicicletta. Era la mattina di mercoledì 14 gennaio: la 79enne stava pedalando verso casa quando una Lancia Ypsilon, guidata da una giovane donna, l’ha investita all’altezza della rotonda tra la strada provinciale 11 e via Achille Grandi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Passeggia in bici con marito e figli, 36enne incinta travolta e uccisa da un’auto: morta anche bimba in grembo
Una donna di 36 anni, incinta di sette mesi, ha perso la vita in un incidente a Los Angeles.
Travolta da un'auto e poi scaraventata sull'asfalto: è gravissima al Civile
Questa mattina a Rezzato una donna di circa 80 anni è stata investita mentre attraversava in via Romarina Massardi, nel sottopassaggio vicino alla zona industriale di Virle.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Villanterio, in bici sulla provinciale Grave 15enne travolta da un’auto; Annalisa Diani travolta e uccisa in bici da un'auto: la frenata, poi il volo e la caduta sull'asfalto. Sotto choc il 25enne alla guida; Clusone, 50enne in bici travolta da un autobus: è in gravi condizioni. Il conducente non si è accorto di nulla; Donna in bici travolta dal bus: è in gravi condizioni.
Travolta in bici da un’auto: Angela Bonotti è morta al CivileTravolta da un’auto, sbalzata sul cofano e poi caduta rovinosamente sull’asfalto, Angela Bonotti si è spenta al Civile di Brescia. Da un mese era ricoverata in Rianimazione a causa dei gravissimi trau ... bresciatoday.it
Villanterio, in bici sulla provinciale Grave 15enne travolta da un’autoUna ragazza di 15 anni è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stata travolta da un’auto mentre viaggiava in bicicletta in tarda serata al buio su ... laprovinciapavese.gelocal.it
Associazione Eventi sul Frigido Associazione culturale Insieme Daniele Tarantino Angela Maria Fruzzetti Cs Massa Carrara Parrocchia San Marino Ph Sara Chiara Strenta facebook