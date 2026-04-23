Perde il controllo della bicicletta in discesa e finisce contro la recinzione di una casa | muore infilzata sulla ringhiera

Una donna di 53 anni ha perso il controllo della bicicletta mentre discendeva una strada in via Possamai, a Pieve di Soligo. L’incidente si è verificato giovedì 23 aprile, e la donna è finita contro la recinzione di una casa. È rimasta infilzata sulla ringhiera e ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Incidente mortale questa sera, giovedì 23 aprile, in via Possamai a Pieve di Soligo: una donna di 53 anni in sella alla sua bicicletta stava percorrendo il tratto della via in discesa quando ha perso il controllo andando a finire dritta addosso alla ringhiera di un'abitazione. Nel violento urto la donna è rimasta infilzata. La ringhiera le ha perforato un polmone causando il decesso. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Perde il controllo della bicicletta in discesa e finisce contro la recinzione di una casa: muore infilzata sulla ringhiera Notizie correlate Centauro perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: Matteo Cecchinel muore a 52 anniPOVOLETTO (UDINE) - Perde il controllo della moto lungo la strada provinciale 15, nel territorio comunale di Povoletto. Perde il controllo e finisce con l'auto contro una casa: ferito un 20enneUn militare di 20 anni in servizio alla base di Aviano è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Pordenone. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perde il controllo della moto e si schianta: finanziere palermitano muore poche ore dopo l'incidente; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: gravissimo un giovane centauro; Perde il controllo della moto in curva e finisce contro un muretto: paura per un 17enne. E' stato portato in elicottero all'ospedale; Incidente al raduno in piazza Fiera, perde il controllo della moto durante un’impennata e colpisce una coppia. Perde il controllo della moto in curva e finisce contro un muretto: paura per un 17enne. E' stato portato in elicottero all'ospedaleCARISOLO. Momenti di grande paura per un 17enne rimasto ferito in un incidente motociclistico. L'allerta è scattata intorno alle 15 di oggi, mercoledì 22 aprile, all'altezza del centro abitato di Cari ... ildolomiti.it Diciottenne perde il controllo dell'auto e investe due pedoni, sono gravi: il momento dell'impattoUno scontro violento si è verificato oggi, 22 aprile, in via di Boccea, a Roma: un automobilista 18enne ha perso il controllo della Smart sulla quale viaggiava e travolto ... leggo.it Incendio a Portici, donna perde la vita a causa delle ustioni - facebook.com facebook Qui #Torino - D'Aversa perde Anjorin per la sfida contro l' #Inter x.com