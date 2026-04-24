Sbalzato dalla moto 16enne precipita nel dirupo e si salva aggrappandosi alle piante

Un ragazzo di 16 anni ha perso il controllo della moto ed è scivolato giù in un dirupo lungo una strada della provincia di Como. Durante la caduta, il giovane si è aggrappato alle piante presenti nel greto, riuscendo così a evitare una caduta più grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno trasportato in ospedale per controlli.

Como, 24 aprile 2026 – Ha perso il controllo della moto ed è precipitato nel dirupo sottostante alla strada, e qui si è salvato solo grazie alla prontezza di riflessi, che lo ha spinto ad aggrapparsi alla vegetazione. È il rocambolesco incidente avvenuto questa mattina a Lezzeno, in provincia di Como, sulla provinciale 23. Vittima dell'incidente, che si è per fortuna concluso senza conseguenze particolarmente gravi, un ragazzo di appena 16 anni, classe 2010. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo della "due ruote”, e sbalzato dalla sella è finito nel dirupo. Un intervento impegnativo . Un volo di almeno 14 metri, che poteva avere conseguenze peggiori per il ragazzo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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