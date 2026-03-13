Il governo ha deciso di sospendere le sanzioni sul petrolio russo per trent'anni, permettendo l'importazione senza restrizioni. La misura, annunciata venerdì, ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato l’industria energetica la accoglie favorevolmente, dall’altro le autorità ucraine e alcuni alleati esprimono preoccupazione. Nel frattempo, il Cremlino ha commentato il mercato energetico globale, affermando che la stabilità dipende dal petrolio russo.

Venerdì il Cremlino ha iniziato la sua giornata parlando del mercato energetico globale: “Non può rimanere stabile” senza petrolio della Federazione. “Gli Stati Uniti hanno di fatto ammesso un fatto evidente: il mercato globale non può rimanere stabile senza il petrolio russo”, ha dichiarato Kirill Dmitriev, il capo del Fondo russo per gli investimenti che Putin ha scelto come suo inviato speciale per risolvere la crisi in Ucraina. Cento milioni di barili di greggio russo stanno cominciando il loro viaggio in queste ore, dopo che stanotte il Dipartimento del Tesoro statunitense ha esentato dalle sanzioni i carichi di Mosca che si trovavano già sulle petroliere dal 12 marzo scorso, si legge in una nota dell’ Office of Foreign Assets Control, l’Ofac. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump, via libera al petrolio russo: via le sanzioni per 30 giorni. Ira di Kiev e dei suoi alleati

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