Napoli scritte offensive contro il sindaco Manfredi | il PD condanna clima politico teso e polemiche a Bagnoli

La città di Napoli si sveglia con scritte offensive contro il sindaco Gaetano Manfredi. Le polemiche sono scoppiate nel quartiere di Bagnoli, dove qualcuno ha lasciato messaggi di sfogo contro di lui. Il Partito Democratico condanna subito l’atto, mentre il clima politico si fa sempre più acceso. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori e capire le ragioni di questa escalation.

Il clima politico campano si fa sempre più teso, con un atto di insofferenza che ha visto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, bersaglio di scritte offensive a Bagnoli. L’episodio, avvenuto sabato 7 febbraio 2026, ha immediatamente scatenato una reazione di condanna e solidarietà da parte del Partito Democratico in Consiglio Regionale, che ha espresso la sua ferma opposizione a tali gesti e ha ribadito l’importanza del rispetto del confronto democratico. La vicenda, lungi dall’essere un semplice atto di vandalismo, solleva interrogativi più ampi sulla qualità del dibattito pubblico e sui limiti del dissenso in una società sempre più polarizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il gruppo del Pd in Consiglio Regionale ha espresso solidarietà a Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli.

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha deciso di parlare pubblicamente sulla futura idea di città che ha in mente per Bagnoli e per tutto il quartiere.

