Savignano prorogata al 16 maggio l' apertura della mostra Il tempo la luce l' attesa

È prorogata fino a sabato 16 maggio l’apertura della mostra Il tempo, la luce, l’attesa di Mario Beltrambini e Sauro Errichiello, visibile nei giorni di accesso al pubblico della fototeca comunale “Marco Pesaresi”, in corso Vendemini, 57, giovedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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