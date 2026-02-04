Savignano oltre 500 visitatori per la mostra ' La buona luce' di Franco Riceputi Il lavoro continua

Oltre 500 persone hanno visitato la mostra 'La buona luce' di Franco Riceputi in 45 giorni alla fototeca comunale di Savignano. La mostra, dedicata al fotoamatore locale, ha attirato un buon pubblico e il lavoro continua.

Sono stati oltre 500 i visitatori che nei 45 giorni di apertura della mostra La buona luce di Franco Riceputi, si sono recati alla fototeca comunale "Marco Pesaresi" per scoprire e conoscere il lavoro del fotoamatore savignanese.La mostra, allestita dal 13 dicembre al 31 gennaio 2026, è stata.

