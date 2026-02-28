È stato completato il restyling dello Sferisterio, del sottopasso pedonale e di via Diomede Pantaleoni, intervento finanziato con un milione e centomila euro provenienti dai fondi del Pnrr. Il progetto di rigenerazione urbana si è tradotto in lavori di riqualificazione che hanno interessato queste aree. L’obiettivo è valorizzare uno dei simboli della città attraverso un intervento di riqualificazione urbana.

Un milione e centomila euro per valorizzare uno dei simboli della città. Il progetto di rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr si è concretizzato in un cantiere che ha interessato lo Sferisterio, via Diomede Pantaleoni e il sottopasso pedonale. Dopodomani alle 18.30 saranno presentati i lavori da poco conclusi. Gli interventi hanno interessato la balconata dell’arena, le gradinate (con l’eliminazione dei problemi di infiltrazioni d’acqua), i servizi igienico-sanitari, gli impianti elettrici e il salottino decorato. Sul fronte di via Diomede Pantaleoni, invece, la cortina muraria è stata restaurata e pulita, così come gli infissi in legno, mentre il sottopasso pedonale è stato riqualificato e valorizzato architettonicamente, conservando la preesistente decorazione pittorica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio e sottopasso. Completato il restyling

Romagnano, completato il restyling della stazione: lavori per 350mila euroConclusi gli interventi di RFI per il potenziamento e l'accessibilità dello scalo sulla linea Battipaglia-Potenza.

Salerno, completato il restyling della nuova pensilina alla stazioneContestualmente entro l’estate partiranno i lavori di rifacimento del marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente innalzati da 25 cm a...

Approfondimenti e contenuti su Sferisterio.

Discussioni sull' argomento Sferisterio e sottopasso. Completato il restyling; Sferisterio e sottopasso via Pantaleoni, completato il restyling: Migliorate estetica e fruibilità (Foto).

Sferisterio, restaurata la promenade e pronto pure il nuovo sottopassaggioMACERATA L’Arena Sferisterio si rifà il trucco in vista della nuova stagione di spettacoli che si aprirà con Musicultura per proseguire poi con il Mof e Sferisterio ... corriereadriatico.it

Sottopasso Sferisterio: pavimentazione rifatta e arrivano anche le nuove luciMACERATA Iniziato il terzo e ultimo step dei lavori di manutenzione straordinaria dello Sferisterio, finanziati con 1,1 milioni dal bando Pnrr - Rigenerazione Urbana - sulla base di un progetto dello ... corriereadriatico.it

Serena Brancale in concerto all'Arena Sferisterio di Macerata - facebook.com facebook

Il balon torna a volare nello sferisterio di Cuneo con il campione d’Italia x.com