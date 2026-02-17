Salerno completato il restyling della nuova pensilina alla stazione

A Salerno, Rete Ferroviaria Italiana ha terminato il restyling della pensilina alla stazione, un intervento che ha riguardato anche l’installazione di nuove luci LED per rendere più sicura l’attesa dei passeggeri di giorno e di notte.

Contestualmente entro l’estate partiranno i lavori di rifacimento del marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente innalzati da 25 cm a 55 cm sul piano del ferro così da permettere l’accesso a raso ai treni Continuano i lavori di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’accessibilità della stazione ferroviaria di Salerno. Nel dettaglio, gli interventi hanno interessato la pensilina del secondo marciapiede, con l’obiettivo di incrementare i livelli di visibilità e sicurezza per i viaggiatori. Il piano di riqualificazione ha previsto la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione della copertura, il ripristino delle parti in calcestruzzo e degli intonaci, l’installazione di un moderno impianto di illuminazione a Led ad alta efficienza energetica, il recupero dei pilastri in marmo e la messa in opera di nuovi sistemi di informazione al pubblico, sia audio sia video.🔗 Leggi su Salernotoday.it

È stato completato il restyling della stazione di Romagnano-Vietri-Salvitelle, in provincia di Salerno.

