Trump cerca una via d’uscita dall’Iran ma non la trova

Donald Trump sta cercando una soluzione per uscire dalla crisi con l’Iran, ma sembra limitato nelle opzioni disponibili. In particolare, evita di ricorrere a un intervento militare diretto sul terreno. La sua strategia si concentra su altre modalità di pressione, anche se finora non sono state annunciate decisioni definitive in merito. La situazione rimane tesa, con poche alternative concrete sul tavolo.

Donald Trump ha bisogno di una via d’uscita dall’Iran. Non ha molte carte, considerando che la sua priorità, l’unica certezza che possiamo scorgere nel mare delle bugie raccontate nell’ultimo mese, è che non vuole impelagarsi in un conflitto boots on the ground. La verità è che dopo quattro settimane di guerra l’Iran è diventato un problema strategico. Gli Stati Uniti non hanno ottenuto nessuno degli obiettivi che l’amministrazione aveva lasciato intendere – né il collasso del regime, né la neutralizzazione definitiva della minaccia nucleare, né una dimostrazione di forza tale da ristabilire la deterrenza nella regione. In cambio ha ottenuto: aumento dei costi dell’energia, tredici soldati statunitensi morti in Medio Oriente, circa centocinquanta feriti e un capitale politico sempre più fragile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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