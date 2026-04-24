Una nuova esclusiva per PlayStation 5 ha attirato l’attenzione degli appassionati di videogiochi. Si tratta di un titolo che ripropone la formula del roguelike lanciata nel 2021, mantenendo gli elementi di base ma apportando alcune modifiche. La recensione evidenzia come il gioco si presenti come una sfida contro il giocatore, rinnovando la meccanica di base e aggiungendo variazioni rispetto alla versione precedente.

Nel 2017, con una lettera aperta schietta come solo i finlandesi, Housemarque annunciava la chiusura della sua “era arcade”. Un’era che aveva messo lo studio di Helsinki sulla mappa globale dei videogiochi, con piccole perle quali Dead Nation e Resogun. Ma che non aveva portato a risultati finanziari soddisfacenti. Nacque così qualcosa di molto diverso, che sarebbe diventato Returnal, che avrebbe portato all’ingresso nei PlayStation Studios. E che ci avrebbe condotto, solo nove anni dopo, al seguito spirituale Saros. Non è un sequel diretto, mettiamolo subito in chiaro. Ma Saros ha tracce del DNA di Returnal praticamente ovunque, e con la stessa costanza pare fare tutto il possibile per rimarcare le differenze dall’apprezzato capostipite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Saros, la recensione: un videogame che “gioca” contro di te

Before SAROS… I Had to Play Returnal | Project 100

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Nel complesso, Saros riesce a costruire un’identità chiara e coerente, anche quando non tutte le sue soluzioni convincono fino in fondo. Housemarque spinge forte sull’evoluzione rispetto a Returnal, ampliando la componente narrativa, rafforzando la progres facebook

Se Returnal era un ottimo showcase per il potenziale di Playstation 5 come console di nuova generazione, Saros è il primo gioco che sembra sfruttare a pieno l’hardware dell’ammiraglia Sony. x.com