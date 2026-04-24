Saros è il sequel di Returnal, caratterizzato da un’ambientazione suggestiva e un ritmo intenso. Il gioco si sviluppa su una struttura che richiede al giocatore di affrontare sfide sempre più complesse, con una narrazione che si svela gradualmente. La sua dinamica si basa su elementi di azione frenetica e una profondità di gameplay che si approfondisce nel corso dell’esperienza.

Un'ambientazione affascinante, un ritmo frenetico, una profondità che emerge pian piano. Saros riprende e sviluppa quanto di buono impostato con Returnal. Già un po' di anni fa avevamo notato lo studio finlandese Housemarque per titolo come Dead Nation ed Alienation a cui avevamo giocato con piacere. Per gusto e approccio personale, e coerente con quanto raccontiamo in questa sede, avevamo accolto con entusiasmo il salto più narrativo fatto con Returnal cinque anni fa. Un tentativo forse imperfetto per certi versi, ma tra i titoli più interessanti del periodo. Da perfezionare, ma ben più che intrigante. E il passo successivo arriva il 30 aprile su PS5 con il titolo di Saros.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Saros, la recensione: adrenalina e fascino nel sequel ideale di Returnal

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