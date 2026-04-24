Dopo il successo di Returnal, molti si aspettavano che lo studio di sviluppo portasse avanti il franchise con un sequel. Tuttavia, non ci sono state ancora conferme ufficiali riguardo a nuovi titoli legati a questa serie. I fan rimangono in attesa di notizie ufficiali, mentre lo studio continua a lavorare su altri progetti. La possibilità di un seguito resta aperta, ma al momento non ci sono dettagli concreti disponibili.

Dopo il successo di Returnal, in molti si aspettavano che Housemarque proseguisse il franchise con un sequel. Lo studio svedese, tuttavia, ha scelto di seguire un percorso più ambizioso e di realizzare una nuova IP che non si allontanasse dall’identità del loro sparatutto in terza persona con elementi roguelike ma, allo stesso tempo, non vincolasse lo sviluppo a uno schema già definito portando, così, qualcosa di nuovo per il giocatore. Da queste premesse, prende vita Saros, nuova fatica della software house finlandese che riesce ancora una volta a catapultare il giocatore in un immaginario alieno dal forte impatto psicologico. Tra....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Saros è paura che alimenta la follia

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