Va in giro con una spada follia e paura a Cupra

Una scena di paura si è verificata oggi a Cupra Marittima. Un uomo ha sfilato in strada con una spada lunga circa un metro, suscitando panico tra i passanti. Molti si sono fermati, increduli, mentre cercavano di capire cosa stesse succedendo. La polizia è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare il uomo e a mettere fine alla scena inquietante. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Cupra Marittima (Ascoli Piceno), 1 febbraio 2026 – Follia in centro a Cupra Marittima dove molti cittadini hanno vissuto momenti di grande preoccupazione sentendosi minacciati da un uomo che brandiva una spada con lama di circa un metro. E' accaduto verso le ore 13 di ieri e a dare immediatamente l'allarme è stato l'autista di un pullman dei trasporti pubblici di linea che alla fermata, posta in piazza della Libertà, in pieno centro lungo la statale Adriatica, non ha aperto le porte per evitare che potesse salire a bordo. La richiesta d'aiuto. Scattata la richiesta di aiuto, sul posto sono piombati i carabinieri della stazione di Cupra Marittima, quelli della stazione di Grottammare e i colleghi del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto.

