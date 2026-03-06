Setad | la rete segreta che alimenta il potere di Khamenei

Setad è una rete finanziaria segreta che sostiene il controllo dell’Ayatollah Khamenei sull’economia iraniana. Questa struttura, conosciuta anche come Organizzazione di distribuzione e vendita di beni e risorse, gestisce molte attività economiche nel paese e agisce come un canale principale per il trasferimento di fondi e risorse. La rete opera in modo complesso e si intreccia con vari settori economici iraniani.

La rete finanziaria nota come Setad funge da strumento principale attraverso il quale l'Ayatollah Khamenei esercita un controllo capillare sull'economia iraniana. Questa struttura, attiva dal 2026, coordina risorse strategiche e gestisce flussi di capitale che sostengono il regime teocratico. I dati indicano che tale entità non è solo un ente amministrativo, ma rappresenta il cuore pulsante del potere economico nel paese persiano. La sua influenza si estende su settori vitali, permettendo al leader supremo di mantenere una presa diretta sulle leve finanziarie dello Stato. L'architettura del potere economico iraniano Il meccanismo operativo di questa rete si basa su una gestione centralizzata delle risorse nazionali.