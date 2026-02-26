Come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox Series X|S? Lo svela Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato le prestazioni di Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox Series X|S. L’indagine tecnica si è concentrata su come il gioco gira sulle console di nuova generazione, offrendo dettagli su frame rate e qualità grafica. Il titolo, tra i più attesi del 2026, è stato sottoposto a un approfondito test che evidenzia le differenze tra le due piattaforme.

Come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox Series XS? A rispondere è l’analisi tecnica di Digital Foundry, che ha esaminato in profondità quello che è già considerato uno dei titoli più attesi del 2026. Il nuovo capitolo della saga horror di Capcom non solo convince sul piano artistico, ma si distingue anche per l’uso avanzato della tecnologia. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla versione PS5 Pro, definita trasformativa per qualità visiva e gestione del ray tracing. Secondo Digital Foundry, la risposta breve è chiara: il gioco gira bene, molto bene su tutte le piattaforme attuali. Tuttavia, le differenze tra le versioni esistono e meritano di essere comprese passo per passo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

