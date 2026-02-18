Digital Foundry ha analizzato come gira Avowed su PS5 e PS5 Pro, dopo la conferma della sua uscita su queste console. Il confronto rivela differenze nelle prestazioni tra le due versioni, con una maggiore fluidità sulla PS5 Pro grazie a una GPU più potente. Il gioco funziona a 4K e 60 fps sulla versione Pro, mentre sulla PS5 normale si registrano qualche calo di frame. La prova si concentra anche sui tempi di caricamento e sulla stabilità del frame rate. La corsa ai dettagli tecnici continua.

Con l’arrivo di Avowed su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, l’analisi tecnica di Digital Foundry non si è fatta attendere. Dopo aver lodato il lavoro svolto su Xbox e PC al lancio, la redazione britannica ha messo alla prova le nuove versioni Sony, pubblicando un confronto dettagliato con Xbox Series X. Il verdetto è nel complesso positivo: il GDR di Obsidian si conferma una delle implementazioni meglio ottimizzate di Unreal Engine 5 su console. Tuttavia, chi si aspettava un salto marcato su PS5 Pro potrebbe restare parzialmente deluso. Le differenze esistono, ma sono contenute. Partiamo da PS5 base. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Come gira Avowed su PS5 e PS5 Pro? Digital Foundry pubblica un confronto con Xbox Series X

Red Dead Redemption, Digital Foundry rivela come gira la remaster su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2Digital Foundry analizza le performance della remaster di Red Dead Redemption su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2, evidenziando differenze significative tra le piattaforme e fornendo un quadro dettagliato del funzionamento del gioco sulle console moderne.

Microsoft Flight Simulator 2024, Digital Foundry promuove la versione PS5 ma critica quella PS5 ProMicrosoft Flight Simulator 2024 è stato recentemente rilasciato su PS5, suscitando l’interesse di Digital Foundry.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.