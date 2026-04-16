Correre per il futuro | torna l' appuntamento con Run for Science

L'università di Verona ha ripreso l'iniziativa Run for Science, un progetto dedicato alla ricerca nel campo delle neuroscienze, biomedicina e movimento. L'evento, che coinvolge la città fino al 19 aprile, rappresenta una tradizione consolidata e apre nuovamente le porte alla collaborazione tra ricercatori e pubblico. Questa manifestazione si svolge annualmente e coinvolge diverse attività legate alla salute e alla scienza applicata, attirando partecipanti di tutte le età.

L'università di Verona ha riaperto le porte alla ricerca applicata con Run for Science, l'ormai storico progetto del dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento che animerà la città fino al 19 aprile.L'iniziativa, che da oltre 10 anni mette in dialogo la scienza con la pratica sportiva.🔗 Leggi su Veronasera.it The bride was a substitute marriage, yet on the wedding day, the groom’s brother fiercely adored her Notizie correlate Torna l'appuntamento con Mezza Maratona, CorriGenova e Family Run: formula e percorsiDomenica 19 aprile la Mezza di Genova festeggia un importante traguardo: la principale corsa ligure festeggia il suo ventennale, due decenni nel... Leggi anche: Correre per Roma in compagnia del proprio amico a quattro zampe: appuntamento il 21 marzo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano Marathon Verso il futuro… a passo di corsa; Daniele Menarini racconta i primi 45 anni di Correre e il futuro del running; Jos Verstappen: Il futuro di Max? Credo continuerà a correre; Correre per il futuro: torna l'appuntamento con Run for Science. Daniele Menarini racconta i primi 45 anni di Correre e il futuro del runningLa corsa è cambiata. Ma quanto è cambiata davvero? In questa puntata di Run2U #13 (2026) ospitiamo in diretta Daniele Menarini, giornalista ed editore ... oasport.it L’Atletica del Futuro: cosa serve per correre meglio?Prosegue l’attività formativa del Comitato Regionale Veneto della FIDAL con un nuovo webinar in programma lunedì 20 aprile: L’atletica del futuro – Running: scarpe e abbigliamento. Cosa serve davvero ... fidal.it Si può correre all'alba prima di andare al lavoro ma si può anche correre alle 23 dopo aver lavorato. Ieri sera allenamento variato 3 giorni dopo PEAK LAKE GARDA 42, gamba destra ancora un pochino affaticata ma allenamento completato discretamente. Tr - facebook.com facebook Ferrari, l'AD Vigna: "L'obiettivo non cambia: correre per vincere" #SkyMotori #F1 #Formula1 #Ferrari #Vigna x.com