Tra gennaio e febbraio 2026, in Sardegna si sono verificate intense tempeste che hanno provocato danni stimati in circa 60 milioni di euro all’agricoltura e alla pesca. La Giunta regionale ha inviato una richiesta al Ministero competente per attivare il Fondo di solidarietà nazionale, al fine di ottenere supporto finanziario per i danni subiti. La situazione riguarda vaste aree dell’isola interessate dagli eventi atmosferici.

? Cosa sapere Tempeste tra gennaio e febbraio 2026 causano 60 milioni di danni in Sardegna.. La Giunta regionale chiede al Ministero l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale.. La Giunta regionale riconosce lo stato di eccezionale avversità meteorologica in Sardegna dopo il passaggio del Ciclone Harry e le perturbazioni che hanno colpito l’isola tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026. L’assessore all’Agricoltura, Francesco Agus, ha proposto la delimitazione delle zone colpite basandosi sui rilievi tecnici di Agea e sulle segnalazioni raccolte dall’Agenzia Laore. Il bilancio dei danni tra campi e reti da pesca. Le ferite aperte dal malto toccano direttamente il tessuto produttivo rurale e marittimo della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, tempeste devastanti: 60 milioni di danni a agricoltura e pesca

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