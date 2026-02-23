Sardegna sommersa | 30 milioni di euro di danni all’agricoltura

Le intense piogge di gennaio 2026 hanno causato 30 milioni di euro di danni all’agricoltura in Sardegna. Le abbondanti precipitazioni, le più forti degli ultimi 61 anni, hanno allagato vaste aree coltivate, distruggendo raccolti e provocando danni alle infrastrutture rurali. Le campagne sono sommerse e molte aziende agricole sono state costrette a sospendere le attività. La situazione rimane critica in molte zone dell’isola.

Un gennaio da record: la Sardegna sommersa dall'acqua. In Sardegna, gennaio 2026 ha battuto ogni record di piovosità degli ultimi 61 anni, con conseguenze devastanti per l'agricoltura. Le prime stime parlano di perdite superiori ai 30 milioni di euro, mentre la Coldiretti chiede lo stato di calamità naturale. Il maltempo ha colpito senza sosta l'isola, con fenomeni violenti che hanno messo in ginocchio il settore agricolo. Le precipitazioni record, le più alte dal 1965, hanno distrutto colture in tutta la regione, con danni che potrebbero aumentare nelle settimane a venire. Il 19 gennaio, in un campo di Barbagia, l'acqua ha raggiunto i 50 centimetri di altezza, sommergendo interamente le coltivazioni di grano duro.