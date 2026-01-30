Sardegna accordo per incrementare di 100 milioni il Fondo unico agli enti locali | non è vero che ‘sono tutti uguali’

La Regione Sardegna ha firmato un accordo per aumentare di 100 milioni di euro il Fondo unico destinato agli enti locali. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e malumori tra amministratori e cittadini. Non tutti sono uguali, dice qualcuno, e questa manovra mira a rispondere alle diverse esigenze di Comuni e Province. La questione diventa calda, con critiche a chi pensa che le differenze tra i territori siano irrilevanti. La realtà, invece, è che ogni ente ha bisogno di risorse specifiche e questa mossa potrebbe cambiare la situazione.

di Enza Plotino Fatevene una ragione! Quando sento dire sciocchezze come: tanto sono tutti uguali; tanto quando vanno lì fanno tutti gli affari propri ecc. ecc. penso che non sia vero mai con la sinistra al governo di un Paese, di una Regione, di un Comune. E lo dico stando in una Regione in cui già ad un anno dall'insediamento della presidente Todde e della sua Giunta di centrosinistra, è cambiato tutto. Si percepisce, ogni giorno di più, che un gruppo di uomini e donne ha iniziato a pensare, insieme, ai bisogni primari, alle necessità vitali della popolazione isolana e delle differenti problematiche che attraversano tutta l'isola da Sud a Nord, passando per le aree interne che si trovano a combattere inefficienze e ritardi di ogni tipo e in ogni settore.

