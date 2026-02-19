Fiera Milano entra in Stipa Operazione da 12 milioni | Nuova fase di crescita
Fiera Milano ha acquistato il 51% di Stipa, un’azienda di Ascoli Piceno nota per allestimenti fieristici, per 12 milioni di euro. La decisione deriva dalla volontà di espandersi sui mercati internazionali e rafforzare la sua presenza nel settore degli eventi. L’accordo prevede anche un investimento in nuove tecnologie e personale qualificato. L’operazione apre nuove opportunità di crescita per entrambe le aziende e mira a potenziare l’offerta di servizi per i clienti italiani e stranieri. La firma ufficiale è stata annunciata questa mattina.
Fiera Milano punta sull'internazionale: acquisito il 51% di Stipa per 12,1 milioni. Fiera Milano ha siglato un accordo strategico per l'acquisizione del 51% di Stipa SpA, azienda ascolana specializzata nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici. L'operazione, perfezionata il 19 febbraio 2026, prevede un investimento di circa 12,1 milioni di euro e mira a rafforzare la presenza del gruppo milanese sui mercati internazionali, sfruttando le competenze e il network dell'azienda marchigiana. Una storia di allestimenti e innovazione. Le radici di Stipa affondano nel 1967, quando Pirro Stipa fondò l'azienda ad Ascoli Piceno.
