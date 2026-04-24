Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS Fico | Avvio di nuova fase di crescita

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute, l’AORN Santobono Pausilipon è stata ufficialmente inserita nella rete degli IRCCS dedicati alla Pediatria. La decisione segna l’ingresso dell’ospedale in un nuovo capitolo, dopo che il decreto ha definito formalmente questa integrazione. La notizia arriva mentre si prevede un rilancio delle attività e delle risorse per l’istituto.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’area della Pediatria. Questo traguardo rappresenta non solo un importante.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS, Fico: «Avvio di una nuova fase di crescita»Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli... Fiera Milano entra in Stipa. Operazione da 12 milioni: “Nuova fase di crescita”Fiera Milano punta sull': acquisito il 51% di Stipa per 12,1 milioni Fiera Milano ha siglato un accordo strategico per l'acquisizione del 51% di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Consegnato il ricavato del V Memorial Michele Amoroso alla Fondazione Santobono Pausilipon ETS; La Gioia, raccolti oltre 6mila euro per la Fondazione Santobono Pausilipon.; Arriva il caffè solidale: una box per le cure dei bambini del Santobono; Napoli, carenza di sangue all'ospedale Santobono, appello sui social: I bambini hanno bisogno del tuo aiuto. L’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCSCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientific ... regione.campania.it Napoli, carenza di sangue all'ospedale Santobono, appello sui social: «I bambini hanno bisogno del tuo aiuto»L'Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli lancia un appello urgente attraversi i propri canali social. La struttura sta affrontando una significativa carenza di sangue, indispensabile ... ilmattino.it Avviso importante della Fondazione Santobono Pausilipon - facebook.com facebook