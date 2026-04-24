Santi quindici anni | l’Italia scopre il suo talento su pista

Un giovane pilota di quindici anni ha attirato l'attenzione nel campionato FX Pro Series – Formula. La sua partecipazione alla competizione ha portato nuovi spunti e interesse nella scena delle corse giovanili italiane. La gara si è svolta senza incidenti, e il ragazzo ha concluso la prova al secondo posto. La partecipazione di questo giovane rappresenta un momento di attenzione per il settore delle corse su pista dedicato ai più giovani.

Santi, quindici anni: l’Italia scopre il suo nuovo talento su pista. Nella FX Pro Series – Formula 4 X-Pro il giovanissimo Raul Arcadius Santi, alfiere dell’Holys Team Nel vortice del motorsport europeo, dove ogni curva può valere una carriera, la FX Pro Series – Formula 4 X-Pro si sta ritagliando un ruolo da protagonista come fucina di giovani promesse. E in questo scenario ad alta velocità, un nome comincia a farsi largo con decisione: Raul Arcadius Santi. Appena quindicenne, è il più giovane italiano in griglia, schierato sotto le insegne del team bulgaro Holys Team. Un incrocio di talento azzurro e determinazione internazionale che sta già lasciando il segno.🔗 Leggi su 2anews.it

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