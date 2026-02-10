Insigne torna in campo con il Pescara dopo 14 anni | l’Adriatico riabbraccia il suo talento

Dopo 14 anni, Lorenzo Insigne torna a giocare con il Pescara. L’attaccante, che ha lasciato il Napoli, è tornato allo stadio Adriatico per una partita che ha emozionato i tifosi. Durante il riscaldamento, tutti hanno applaudito il suo ritorno. In campo, Insigne ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante. La sua presenza ha riacceso l’entusiasmo tra i supporter del Pescara, che non vedevano il loro ex idolo da tanto tempo.

