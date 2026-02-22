musica e coriandoli si accende il carnevale

Il Carnevale si accende con musica e coriandoli, attirando grandi folle nella quarta domenica del Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi. La giuria valuta gli ultimi dettagli dei cinque carri in gara, mentre il pubblico si emoziona tra sfilate e musica dal vivo. Le strade si riempiono di colori e allegria, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. La sfida tra i carri prosegue fino alla consegna dei premi, che si avvicina rapidamente.

Oggi l’aria profuma di coriandoli, musica e meraviglia, per la quarta domenica del Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi, in cui la giuria sarà chiamata per l’ultima volta ad assegnare i voti ai 5 straordinari carri in sfilata e in sfida tra loro. E’ il giorno della verità, in cui ogni dettaglio conta e dove lo spettacolo sarà, senza alcun dubbio, assoluto in un’altra giornata indimenticabile. I cinque carri, frutto di mesi di lavoro, sacrifici, notti insonni e passione pura, sono pronti a sfilare ancora una volta, più imponenti che mai, in quella che non sarà una domenica qualunque. Prima i Mazalora con ‘Sparateci ancora’, poi il Risveglio con ‘Io non ho paura’, i Toponi con ‘Maledetti cambiamenti’, I ragazzi del Guercino con ‘Finchè il ricordo respira’ e infine i Fantasti100 con ‘Dimmi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un caleidoscopio di colori, musica e coriandoli per il Carnevale a Viterbo | FOTO e VIDEOA causa del maltempo, la sfilata dei carri allegorici a Viterbo si è svolta il 15 febbraio invece che il 14, attirando migliaia di persone.

Coriandoli, musica e sorrisi: il Carnevale sta arrivando al Centro commerciale TremestieriDal 14 al 17 febbraio, il Carnevale invaderà il Centro Commerciale Tremestieri con coriandoli, musica e tanti sorrisi.

E' Carnevale - Canzone per bambini sul carnevale

Biasca, un sabato tra coriandoli e musicaSabato si è chiuso il Carnevale Ambrosiano, con i suoi cortei. A Biasca, dove il carnevale unisce - da oltre un secolo - tutte le generazioni, sono state registrate 10’000 presenze. A differenza di qu ... rsi.ch

Tra coriandoli, musica e fuochi d’artificio: gesto estremo dal ponte Romano. Il Carnevale non si fermaQuesta mattina le ricerche risultano ancora in corso: le operazioni sono rese particolarmente difficili dal fiume in piena e dalla forte corrente ... casertace.net

Vincè. . Maschere, coriandoli e musica live. Costumi, risate e puro divertimento. A Carnevale da Vincè si è ballato, cantato e festeggiato senza sosta. Divertimento 7 giorni su 7 Da Vincè è sempre il momento di fare festa #davince #osteriavince #carneval - facebook.com facebook

Carnevale di Viterbo, sfilata da sold out: 350 maschere in festa tra coriandoli e musica x.com