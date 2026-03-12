Pasquetta alle terme a Montegrotto | relax buffet e musica dal vivo

Il 6 aprile, il Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme organizza una giornata dedicata a chi vuole passare Pasquetta tra acquapark, buffet e musica dal vivo. L’evento prevede l’accesso alle terme, un ricco menù e intrattenimento musicale, offrendo un’alternativa per chi desidera trascorrere la giornata in relax e compagnia. La struttura invita i visitatori a partecipare a questa iniziativa speciale per la festività.

Lunedì 6 aprile Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme propone una giornata speciale per trascorrere Pasquetta alle terme tra relax, buona cucina e musica. La giornata prevede: Costo: 99 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 049 8911711 [email protected] oppure online.

