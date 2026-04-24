Santa Marinella Mariarosaria Rossi apre la campagna elettorale

A Santa Marinella, oggi, Mariarosaria Rossi ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. La candidata ha partecipato a un evento pubblico nel centro cittadino, dove ha presentato i suoi programmi e ha incontrato i cittadini. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedeva interventi e distribuzione di materiale informativo. La giornata si è conclusa con un comizio davanti a un pubblico di supporter.

Santa Marinella, 24 aprile 2026 – Mariarosaria Rossi apre ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di Santa Marinella. L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile, alle ore 11, sulla Grande Terrazza del Porto, sopra il ristorante Al Porticciolo, in uno dei luoghi più riconoscibili della città, con vista sul mare e sulla banchina dei pescherecci. A comunicarlo è il Comitato elettorale di Mariarosaria Rossi sindaco, che annuncia l’evento di apertura della campagna elettorale e la presentazione del progetto politico “Il coraggio di cambiare”. Nel corso dell’iniziativa saranno presentate le liste che sostengono la candidatura di Rossi a sindaco: Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica “Buongiorno Santa Marinella e Santa Severa”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Leggi anche: Andrea Martella apre la campagna elettorale al Candiani: «Ripopolamento e statuto speciale» Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SANTA MARINELLA, DOMENICA 26 APRILE AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI MARIAROSARIA ROSSI; Santa Marinella al voto, Mariarosaria Rossi apre la campagna elettorale; Santa Severa, parte la corsa alle comunali: Mariarosaria Rossi apre la campagna elettorale al porto -; Mariarosaria Rossi: I cittadini non sono voti da barattare, ma cuori che battono. Santa Marinella al voto, Mariarosaria Rossi apre la campagna elettoraleLa candidata sindaco presenterà le liste e il programma Il coraggio di cambiare sulla Terrazza del porto. In campo Forza Italia, Noi Moderati e la civica Buongiorno Santa Marinella e Santa Severa ... civonline.it Santa Marinella, Rossi si presenta: Una città che deve vivere 365 giorni l’annoSi è aperta ufficialmente nella serata di ieri la campagna elettorale di Mariarosaria Rossi, candidata a sindaco del comune di Santa Marinella. Al ristorante del porticciolo turistico, è stata present ... trcgiornale.it Oggi a Santa Marinella per sostenere un grande amico prima ancora che un candidato: Stefano Marino! Non potevo venire da Stefano senza indossare una delle sue celebri cravatte Marinella... ormai un suo "marchio di fabbrica" e un regalo che ricevo sempr facebook