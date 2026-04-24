Prende ufficialmente il via Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro | Idee in Movimento

È iniziata ufficialmente la manifestazione intitolata “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, che durerà diversi giorni. L’evento si svolge in diverse location della regione e coinvolge rappresentanti delle istituzioni, esperti e cittadini. Durante le giornate sono previsti incontri, laboratori e interventi di approfondimento sui temi delle aree interne e del loro sviluppo. La manifestazione si propone di stimolare discussioni e proposte per il territorio.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 16.30, presso il Teatro “De la Salle”, con il Cantiere #1 – Trasporti, dal titolo “Collegare il Sannio: infrastrutture, isolamento, mobilità quotidiana”. Un tema centrale per il futuro del territorio, che sarà affrontato attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, tecnici e stakeholder locali. Dopo l’introduzione del consigliere Mastella, il confronto sarà moderato dal giornalista Claudio Coluzzi e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, del sindaco di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prende ufficialmente il via “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento” Notizie correlate Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Il valore delle aree interne: confronto alla Goleto sul futuro dei territori e della democraziaSant’Angelo dei Lombardi, 9 aprile – “Territori e democrazia: il valore delle aree interne nel cammino di Comunità Democratica”. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nasce ‘La Via del Mare’, un nuovo percorso dal Passo di Cento Croci a Sestri Levante dedicato alla mountain bike; A San Benedetto dei Marsi oggi prende il via il Premio Internazionale Sabina Santilli; Passaporto alle poste: parte il nuovo servizio in 121 uffici della provincia di Varese; Sanità Schillaci | Entro l' estate Piano nazionale che manca da 15 anni. Aree interne: aggiornamenti importanti - facebook.com facebook Aree interne in zone sismiche 1 e 2: pubblicate le Faq sugli interventi di categoria A e B (edifici ed elisuperfici) casaitalia.governo.it/generali/appro… #areeinterne #prevenzionesismica x.com