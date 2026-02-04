Give Back Giovani-Aree Interne | una petizione per il rilancio delle aree interne italiane

L'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha aperto una petizione online per chiedere un intervento concreto sulle zone interne del Paese. La proposta punta a far approvare una legge dedicata, perché queste aree, che coprono più del 60% del territorio italiano, continuano a essere lasciate da parte dalle istituzioni e dai politici. La petizione vuole attirare l’attenzione e spingere le autorità a intervenire subito, per riqualificare e rilanciare queste zone spesso trascurate.

L'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change.org per sostenere una proposta di legge dedicata alle aree interne, che nel nostro Paese rappresentano oltre il 60% del territorio nazionale ma che sono spesso trascurati dalle politiche nazionali e dall'opinione. Give Back lancia la raccolta firme nata dal lavoro di cinquanta giovani riuniti la scorsa estate a Bagnoli Irpino. La loro risposta al Piano nazionale che contempla solo l'abbandono: assemblee civiche, formazione diffusa, strumenti di partecipazione reale

