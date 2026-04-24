Sanità territoriale in Campania 98 milioni per il reclutamento di personale

In Campania sono stati assegnati 98 milioni di euro destinati al reclutamento di nuovo personale per rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale. La Direzione Generale per la Tutela della salute ha ricevuto l’incarico di suddividere le risorse tra le diverse aree della regione. L’obiettivo è aumentare il numero di operatori e migliorare i servizi offerti ai cittadini nelle strutture locali. La distribuzione delle risorse avverrà nelle prossime settimane.

"Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale. Le risorse, assegnate nell’ambito delle misure nazionali di potenziamento del Servizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della ComunitàLa sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di... Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d?attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: come cambia la sanità digitale dopo il PNRR; Sanità in Irpinia, Fiordellisi: Territori scoperti e cittadini che continuano a non trovare risposte; Più spazio a prevenzione e somministrazione vaccini, grazie al Decreto-legge che rafforza il ruolo della farmacia di servizi. Se ne parla a Napoli; Sanità, 106 posti in Campania per educatore ed operatore socio sanitario. Sanità territoriale, in Campania 98 milioni per il reclutamento di personaleHo dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale per il potenziamento dell'assistenza sanitaria terri ... ansa.it Sanità, Fimmg Campania: riforma smantella medicina di prossimitàLa proposta di riforma confermerebbe la convenzione come canale ordinario, ma introdurrebbe nuovi obblighi organizzativi e forme di dipendenza selettiva o volontaria per alcune funzioni territoriali ... ilroma.net Fico: sanità territoriale, 98 milioni per il reclutamento di personale "Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale per il potenziamento dell’assistenza sanitaria t facebook SVIMEZ, CAVALLO (CISL): “INVESTIRE SU CAPITALE UMANO E SANITÀ TERRITORIALE PER ARRESTARE L’ESODO DI GIOVANI E ANZIANI” x.com