Sanità in Puglia al via l' avviso per i nuovi direttori generali | tempi e regole della selezione

La Regione ha aperto le candidature per i nuovi direttori generali delle Asl e dell’ospedale di Foggia. La Giunta ha approvato l’avviso pubblico che stabilisce tempi e regole per presentare le domande. Ora si aspetta che i professionisti interessati si facciano avanti per guidare le strutture sanitarie della regione.

La Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, dell'Aou 'Ospedali Riuniti' di Foggia, dell'Irccs 'Istituto Tumori.

