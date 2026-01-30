cerreto sannita nasce il circolo del partito democratico

A Cerreto Sannita nasce ufficialmente il nuovo Circolo del Partito Democratico. Durante il congresso, è stato eletto segretario Giuseppe Baldino. La formazione del circolo segna un passo importante per il partito nella zona, con i membri che si sono riuniti per definire obiettivi e strategie future.

È stato ufficialmente costituito il Circolo del Partito Democratico di Cerreto Sannita. La nascita del nuovo organismo politico è stata formalizzata nel corso del congresso che ne ha sancito l’avvio dell’attività sul territorio. Durante l’assemblea è stato eletto segretario Giuseppe Baldino, già impegnato e attivo in politica da diversi anni. L’elezione segna il primo atto organizzativo del nuovo Circolo PD cerretese. Il neo segretario ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti gli iscritti che con il loro impegno hanno scelto di contribuire alla nascita del progetto politico. “Insieme, con grande entusiasmo e determinazione, continuiamo a costruire una comunità più giusta e partecipata”, ha concluso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

