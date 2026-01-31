Cerreto Sannita si prepara al Carnevale | tre giorni di festa

Cerreto Sannita si appresta a vivere tre giorni di festa. Il carnevale torna con carri allegorici, tradizioni popolari e tante iniziative per grandi e bambini. La città si sta preparando a riempire le strade di colori e allegria, con il programma ufficiale che è stato appena ufficializzato.

Tutto pronto per il ritorno del Carnevale Cerretese. Gli organizzatori hanno ufficializzato il calendario, confermando le date dell’8, 15 e 17 febbraio. Dopo il successo delle scorse edizioni, la manifestazione torna ad animare il paese con un programma ricco che unisce folklore, spettacolo e l’attesa sfilata dei carri. Un intero paese in festa che si colora e si anima a ritmo di musica e si prepara a festeggiare insieme a tutti coloro che giungeranno a Cerreto Sannita. La macchina organizzativa è partita diversi mesi fa e sta impegnando da settimane gli artigiani della cartapesta. Anche quest’anno si conferma la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita si prepara al Carnevale: tre giorni di festa Approfondimenti su Cerreto Sannita Carnevale Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa Latina si avvicina al Carnevale 2026, un evento che coinvolge la città in quattro giorni di festeggiamenti. Cerreto Sannita, festa per i 100 anni di Carmina Di Paola La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cerreto Sannita Carnevale Argomenti discussi: LE STORIE DI SCUOLA VIVA, ISTITUTO COMPRENSIVO CARINARO: UN PERCORSO CHE UNISCE SCUOLA, TERRITORIO E CREATIVITÀ; Cerreto Sannita, nuovo ingresso in Giunta: D’Andrea prende il posto di Trotta; Educazione: diocesi di Cerreto Sannita, sabato il Mila di iCare organizza un evento con la presentazione di un libro di don Milani e intermezzi musicali; Nasce il nuovo circolo Pd di Cerreto Sannita: Baldino segretario. Diocesi: Cerreto, domani a Telese Terme un ritiro di Avvento rivolto a tutti gli operatori pastoraliLa diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti si prepara a vivere un significativo momento di spiritualità in vista del Natale. È stato infatti organizzato un ritiro di Avvento rivolto a ... agensir.it Diocesi: Cerreto Sannita, ieri sera nei santuari del territorio si è recitato il Rosario per la paceIeri sera, nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti si è tenuto un evento speciale: il Rosario per la pace, con la partecipazione dei fedeli nei vari santuari mariani del territorio ... agensir.it Oggi i nostri alunni di Caiazzo hanno avuto l'onore di ricevere il maestro ceramista Elvio Sagnella, diplomato alla Scuola d'arte di Cerreto Sannita, i cui pannelli maiolicati sono collocati nelle chiese più belle della Campania e a Nazareth, in Terra Santa. Sagn - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.