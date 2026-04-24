Sanità incontro con Rosy Bindi a Cascina | dialogo su diritto alla salute e servizi

Il 24 aprile 2026 si è tenuto un incontro a Cascina con l'esponente politica, durante il quale si è discusso del diritto alla salute e dei servizi sanitari pubblici. Sono stati affrontati temi come la tutela del sistema sanitario pubblico, la riduzione dei tempi di attesa e il rafforzamento delle strutture presenti sul territorio. L'evento ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini interessati alle questioni sanitarie.

Cascina, 24 aprile 2026 - Difendere la sanità pubblica, ridurre le liste d’attesa e rafforzare i servizi sul territorio. Sono questi i temi al centro dell’incontro in programma lunedì 4 maggio, alle 18, al circolo Arci di Casciavola. Protagonista sarà Rosy Bindi, già ministra della Salute, che presenterà il libro “Una sanità uguale per tutti, perché la salute è un diritto”, edito da Solferino. All’incontro parteciperanno il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e il medico Paolo Malacarne, già primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. Il confronto si concentrerà su alcuni nodi del sistema sanitario: liste d’attesa, carenza di personale, risorse disponibili, crescita del privato e differenze tra territori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, incontro con Rosy Bindi a Cascina: dialogo su diritto alla salute e servizi Notizie correlate Leggi anche: Un convegno per approfondire potenzialità e criticità della sanità pubblica con Rosy Bindi In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy BindiIl sabato sera di La7 si riaccende con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon riscontro ottenuto nella scorsa puntata, che ha... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una sanità uguale per tutti: grande partecipazione all’incontro con Rosy Bindi a Trieste; Triuggio: l’ex ministro Rosy Bindi ospite dell’incontro su sanità e ricerca; Sanità. Rosy Bindi: Il pubblico guadagna con la salute, il privato fa soldi con la malattia; TRIESTE | EX MINISTRO BINDI: LA SANITA’ RESTI PUBBLICA E A DISPOSIZIONE DI TUTTI. Una sanità uguale per tutti: grande partecipazione all’incontro con Rosy Bindi a TriesteAl cinema Ariston il confronto sul diritto alla salute e sul sottofinanziamento della sanità pubblica, a partire dal libro dell’ex ministra e con l’intervento dello psichiatra Peppe Dell’Acqua ... rainews.it Per una sanità uguale per tutti: Rosy Bindi a Trieste per un confronto sul futuro della sanità pubblicaMercoledì 22 aprile alle ore 17.00, al Cinema Ariston di Trieste (Viale Romolo Gessi 14), si terrà l’incontro pubblico Per una sanità uguale per tutti, con la partecipazione di Rosy Bindi. L’evento, ... triestecafe.it Ha ispirato la Gialappa’s e ora è in corsa per il comune di Macugnaga, spinto dai vannacciani: "Il generale Non ci ho mai parlato. Salvini l’ho chiamato ma non mi risponde. Stimo Rosy Bindi" - facebook.com facebook “Una sanità uguale per tutti”: parla Rosy Bindi Al cinema Ariston il confronto sul diritto alla salute e sul sottofinanziamento della sanità con l’ex ministra e lo psichiatra Peppe Dell’Acqua x.com