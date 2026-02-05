Un convegno per approfondire potenzialità e criticità della sanità pubblica con Rosy Bindi

Un convegno organizzato dalla FAP delle Acli della Toscana ha riunito esperti e cittadini per parlare di sanità pubblica. L’obiettivo era analizzare i punti di forza e le difficoltà del sistema sanitario attuale. Rosy Bindi ha partecipato al dibattito, portando la sua esperienza e ascoltando le opinioni di chi vive quotidianamente i servizi sanitari. La discussione si è concentrata sulle possibilità di migliorare l’assistenza e sulle criticità da risolvere.

L'appuntamento, organizzato dalla FAP Acli, è in programma per le 10.00 di sabato 7 febbraio all'hotel Minerva. "Welfare e disuguaglianze in sanità" proporrà un confronto tra associazioni, istituzioni e professioni sanitarie Potenzialità e criticità dell'attuale sistema sanitario al centro di un convegno promosso dalla FAP - Federazione Anziani e Pensionati delle Acli della Toscana. L'appuntamento è fissato per le 10.00 di sabato 7 febbraio quando l'hotel Minerva ospiterà il confronto pubblico dal titolo "Welfare e disuguaglianze in sanità" dove verrà creato un tavolo di dibattito tra rappresentanti dell'associazionismo, delle istituzioni e delle professioni mediche con l'obiettivo di capire quanto la sanità pubblica riesca davvero a soddisfare i bisogni dei cittadini o quanto, al contrario, finisca per alimentare il ricorso alla sanità privata.

