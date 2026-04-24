La UGL Salute ha espresso parere favorevole sulle recenti linee guida della riforma della medicina territoriale, presentate dal Ministro della Salute. Le nuove disposizioni prevedono un rinnovato ruolo per i medici di famiglia, con un sistema che combina convenzioni riformate e dipendenza volontaria. La proposta mira a rendere operative le Case di Comunità, coinvolgendo direttamente i medici di famiglia nel processo di implementazione.

La UGL Salute esprime parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal Ministro Schillaci, che prevedono un nuovo assetto per i medici di famiglia tra convenzione riformata e dipendenza volontaria per rendere operative le Case di Comunità. Il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, ha dichiarato: “Accogliamo positivamente questa riforma perché non c'è più tempo da perdere. Il rischio concreto è quello di vedere le Case di Comunità restare scatole vuote senza personale necessario. Il passaggio a una remunerazione legata a obiettivi di salute e all'obbligo di ore nelle nuove strutture è una sfida necessaria per rafforzare l'assistenza primaria e la continuità territoriale, ma dobbiamo assicurarci che questo modello sia realmente fattibile e sostenibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL) “Favorevoli al nuovo ruolo dei medici di famiglia. Fondamentale loro apporto per rendere operative le Case di Comunità”

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