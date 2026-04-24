Sanità ecco il nuovo Piano Integrato della Salute | Esperienze e competenze per valorizzare i servizi

In questi mesi si è concluso il percorso di co-programmazione per il nuovo Piano Integrato di Salute 2026-2028 nella zona del Distretto Livornese, approvato dalla conferenza dei sindaci integrata. Il piano si basa sulla partecipazione e sul dialogo tra le diverse realtà coinvolte, con l’obiettivo di valorizzare i servizi sanitari. La discussione ha coinvolto rappresentanti locali e ha portato alla definizione delle strategie per i prossimi anni.

Partecipazione e dialogo. È all'insegna di questi aspetti che si è svolto in questi mesi il percorso di co-programmazione concluso con l’approvazione formale da parte della conferenza dei sindaci integrata del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) 2026-2028 della zona Distretto Livornese. Si.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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