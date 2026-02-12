Confronto con il territorio per il nuovo Piano Integrato di Salute della Valtiberina

Questa mattina a Sansepolcro si è tenuto un incontro tra amministratori, medici e cittadini per avviare insieme il nuovo Piano Integrato di Salute della Valtiberina. L’obiettivo è creare un percorso condiviso per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze del territorio. Si tratta di un momento importante in cui si cerca di mettere in rete le risorse e le competenze, ascoltando le richieste di chi vive e lavora in questa zona.

Al Distretto socio sanitario incontro partecipato con istituzioni, sindacati e terzo settore: al centro integrazione dei servizi, fragilità e sanità di prossimità Un percorso condiviso per programmare la salute del territorio. Si è svolto lunedì mattina al Distretto socio sanitario di Sansepolcro l'incontro per la costruzione partecipata del nuovo Piano Integrato di Salute (Pis) della zona Valtiberina, lo strumento di programmazione che mette in rete politiche sanitarie e sociali. Hanno partecipato associazioni, sindacati, rappresentanti dei cittadini, Asl Toscana sud est, Comuni della Valtiberina, Unione Montana, scuole e terzo settore.

