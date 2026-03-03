Salute aumentano i servizi C’è l’ok al Piano integrato

La Conferenza Sanitaria ha approvato il Piano integrato di salute 2026 per la Zona Casentino, con un incremento dei servizi sanitari previsti. La decisione riguarda l’insieme di iniziative e interventi destinati a migliorare l’offerta sanitaria locale. La delibera è stata adottata recentemente e riguarda un piano pluriennale volto a potenziare le strutture e i servizi della zona.

BIBBIENA Approvato dalla Conferenza Sanitaria il Piano integrato di salute 2026 della Zona Casentino. Uno strumento che definisce gli obiettivi e le priorità socio-sanitarie del territorio per il prossimo anno e che garantirà ai casentinesi importanti servizi, con particolare attenzione alla presa in carico delle fragilità, alla domiciliarità, al rafforzamento della medicina territoriale e alla piena integrazione tra ambito sociale e sanitario. Tra le priorità individuate per il 2026 figurano il potenziamento delle cure territoriali e della continuità ospedale-territorio, lo sviluppo e il consolidamento delle Case di Comunità, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salute, aumentano i servizi. C’è l’ok al Piano integrato Salute, il piano integrato. Via al cantiere delle idee con sette tavoli tematiciSette tavoli tematici affollati, per favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità, una delle ragioni per cui sono... Leggi anche: Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategie Ingegneria psicofisica: chi sei davvero e come superare i tuoi limiti Tutto quello che riguarda Salute, aumentano i servizi. C’è l’ok... Temi più discussi: Salute, aumentano i servizi. C’è l’ok al Piano integrato; Obesità, più diffusa nei servizi di salute mentale: rischio quasi triplicato tra i giovani; Obesità. Prevalenza più alta nei Servizi di salute mentale: 17% rispetto al 10% nel Paese; Sanità: dal Rapporto ACLI, CAF ACLI, NeXt Economia e Università Tor Vergata, emerge il razionamento implicito delle cure per le fasce più povere. Il reddito è diventato il primo fattore di accesso alla salute - Acli. Obesità. Prevalenza più alta nei Servizi di salute mentale: 17% rispetto al 10% nel PaeseNei 18-34enni il dato è quasi triplicato: 13,7% contro 5,5%. Questi ì risultati di una ricerca nazionale coordinata dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia su circa 2. quotidianosanita.it Salute mentale, aumentano i bisogni ma mancano gli investimentiIl Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità mostra un aumento delle visite e del consumo di farmaci, ma personale e strutture restano sotto gli standard, ... repubblica.it (da HuffpostItalia) La Cina è già in campo e fornisce supporto tecnologico all’Iran. Il rischio di uno scontro diretto con gli Usa. Lo stretto di Hormuz e le conseguenze globali. Possibile escalation regionale incontrollata. Lo stato (pessimo) di salute del regime: co - facebook.com facebook Landini alle Molinette: “La salute è un diritto non un lusso per pochi” x.com