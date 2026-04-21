Ambiente welfare e politiche di genere | ultimi provvedimenti della giunta regionale

Nella giornata del 21 aprile, la giunta regionale ha approvato diversi provvedimenti riguardanti l’ambiente, il welfare e le politiche di genere. Tra le decisioni prese, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Agea e la Regione Puglia per l’attivazione di uno Sportello Agea presso l’assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale. La nuova struttura mira a migliorare l’efficienza delle attività istruttorie legate ai servizi offerti.

BARI - Nuovi provvedimenti della giunta regionale nella giornata di oggi, 21 aprile. Approvato un protocollo d’intesa tra Agea e Regione Puglia finalizzato all’attivazione di uno Sportello Agea, presso l’assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale per efficientare l’attività istruttoria delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Giunta regionale della Campania, tutti i provvedimenti dopo la riunione odiernaTempo di lettura: 4 minuti Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimentiArrivano importanti novità dall'ultima seduta della Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico, che si è tenuta nel pomeriggio di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata regionale Invecchiamento sano e attivo; La commissione Politiche economiche audisce i rappresentanti delle associazioni venatorie; Trasimeno Servizi Ambientali, menzione speciale Future Female: premiate le politiche aziendali su welfare, sostenibilità e parità di genere; I 60 anni di Danone Italia: parità di genere e welfare al centro. Salute in tutte le politiche: dalla one health al cultural welfareSalute in tutte le politiche significa considerare le implicazioni per la salute nelle azioni intraprese per modificare l’ambiente, i modi di produrre, consumare o abitare, il contesto sociale e ... quotidianosanita.it Welfare, lavoro, ambiente e fine vita: tempo di ascolto e proposteFirenze, 18 novembre 2025 - Il documento dei vescovi toscani con proposte alla Regione Toscana ha avuto sottolineature ampiamente evidenziate in ordine ai contenuti sui temi principali. C'è anche un ... lanazione.it “Ambiente gay friendly”: recensioni sfottò, su Google Maps la sede di Vannacci diventa un kebabbaro x.com Terminata la fase preliminare è iniziato il dibattimentale del processo “ambiente svenduto” dell'ex Ilva di Taranto. Davanti al palazzo di giustizia c’è stato un presidio di alcune associazioni. Prossima udienza l’8 maggio - facebook.com facebook