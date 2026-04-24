A Modigliana prende il via questa sera una manifestazione di tre giorni dedicata al Sangiovese, con musica, degustazioni e esposizioni artistiche. L’evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con vari partner tra cui una banca locale, un'azienda di gestione delle risorse idriche, un ente di promozione turistica e il Comune. La manifestazione proseguirà fino a domenica, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.

Inizia stasera a Modigliana la tre giorni dedicata al ‘Sangiovese in Festa’, manifestazione organizzata dalla Pro loco con i seguenti partner: La Bcc ravennate forlivese e imolese, Romagna Acque, VisitEmilia-Romagna e il Comune di Modigliana. Il programma prevede alle 19,30 cena all’aperto fra mura antiche e calici a primavera, con i vini della cantina Pianello, su prenotazione al 349.8132021 e alle 20 l’esibizione canora di Matilde Montanari, 20enne cantante forlivese già molto nota. Domani serata in piazza Vittorio Veneto, detta piazzetta della Legna, con l’associazione locale di promozione sociale CL-HUB (Creative Local Hub) attiva nell’organizzazione e promozione di eventi culturali, mostre e iniziative artistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sangiovese: weekend di festa tra musica, calici e arte

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