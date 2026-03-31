Cemento legalità e territorio | serve una svolta immediata per l’Irpinia

Recentemente sono state diffuse notizie riguardanti un’ordinanza interdittiva antimafia che ha coinvolto aziende del settore delle costruzioni e sono in corso indagini su vari cantieri nella provincia di Avellino. Questi eventi sollevano preoccupazioni riguardo alla legalità e alla gestione delle attività nel territorio. La situazione richiede un intervento immediato per garantire trasparenza e rispetto delle norme nel settore edilizio.

Libera, Legambiente e Arci: "Non è più tollerabile un sistema in cui il territorio viene consumato, le regole aggirate e l’interesse pubblico sacrificato" I fatti emersi in questi giorni, legati all’interdittiva antimafia che ha colpito importanti realtà imprenditoriali del settore delle costruzioni e alle indagini in corso su diversi cantieri del territorio, rappresentano un segnale estremamente preoccupante per l’intera provincia di Avellino. Non si tratta di episodi isolati, ma di spie di un sistema che da tempo denunciamo come fragile, esposto e in alcuni casi permeabile a dinamiche illegali. Da anni, attraverso il rapporto Ecomafie, evidenziamo come il ciclo del cemento rappresenti uno dei principali ambiti di interesse per la criminalità organizzata, anche nei territori interni come l’Irpinia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cemento, legalità e territorio: serve una svolta immediata per l’Irpinia Articoli correlati "Rifiuti, discariche e bonifiche: serve una svolta per tutelare salute e territorio"Di Cesare (Cgil): «Stop all’ampliamento della discarica, necessario un nuovo impulso alla gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto delle... Legalità e territorio, appello delle associazioni: “Serve un cambio di rotta”Tempo di lettura: 3 minuti Le recenti interdittive antimafia e le indagini sui cantieri riaccendono i riflettori sulle fragilità del sistema edilizio... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Edilizia libera 2026: elenco delle opere senza permessi; LAC E GRIG: SIRMIONE, IL NUOVO PGT SIA UNA SVOLTA ECOLOGICA, NON L’ULTIMA CONCESSIONE AL CEMENTO.; Nomine, il sindacato dell'edilizia conferma il segretario: Difendere il lavoro, vuol dire difendere il territorio; Nuovi avamposti ovunque, così Israele mangia altra Palestina. Cemento, legalità e territorio: serve una svolta immediata per l’IrpiniaSi riporta la nota congiunta di Libera Avellino, Legambiente Avellino e Arci Avellino: I fatti emersi in questi giorni, legati all’interdittiva antimafia che ha colpito importanti realtà imprenditoria ... irpinianews.it Bologna, al Pilastro si getta il calcestruzzo per il Muba: «Operai scortati da polizia e carabinieri». Attivisti in strada: «Stop cemento» x.com Pesaro, via i paletti arrugginiti del molo. Posizionate le banchine in cemento - facebook.com facebook