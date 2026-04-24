Sanchez ' mail Pentagono per escluderci da Nato? Valgono solo atti formali'

Un rappresentante ha dichiarato che le affermazioni riguardo a una presunta email del Pentagono per escludere un paese dalla NATO non vengono considerate rilevanti, in quanto si concentrano solo su atti formali. Ha precisato che le decisioni ufficiali si basano esclusivamente su documenti ufficiali e sulle dichiarazioni dei governi, e non su comunicazioni informali come le email.

"Non ci basiamo sulle e-mail. Ci basiamo su documenti ufficiali e posizioni governative, in questo caso degli Stati Uniti". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, a margine del vertice Ue informale di Cipro, interpellato su un'email interna del Pentagono - rivelata in un'esclusiva di Reuters - che ipotizzerebbe misure contro Madrid, tra cui una possibile sospensione dalla Nato, per punirla per la sua posizione nella guerra con l'Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanchez, 'mail Pentagono per escluderci da Nato? Valgono solo atti formali' Notizie correlate Anthropic fa causa al Pentagono: “Illegale escluderci dalle agenzie federali, puniscono la libertà di parola”Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? La battaglia per l’uso dell’intelligenza... Sostegno a scuola, Cobas e Ods chiedono garanzie per il futuro: “Servono atti formali”In merito all’esito dell’incontro odierno tra l’Ambito territoriale di Palermo e le organizzazioni sindacali sulla determinazione degli organici di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Donna britannica sceglie di morire in una clinica svizzera dopo la perdita del figlio; Zakharova: 'Nuove sanzioni Ue? Solo Solovyov può trovare le parole giuste'. Sanchez, 'mail Pentagono per escluderci da Nato? Valgono solo atti formali'Non ci basiamo sulle e-mail. Ci basiamo su documenti ufficiali e posizioni governative, in questo caso degli Stati Uniti. (ANSA) ... ansa.it Mail del Pentagono: Spagna a rischio sospensione dalla Nato. La reazione di SanchezPer il suo mancato sostegno alle operazioni americane in Iran, la Spagna potrebbe essere 'punita' con la sospensione della sua appartenenza alla Nato, mentre verrebbe rivista la posizione degli Stati ... italiaoggi.it Jannik Sinner sfiderà Benjamin Bonzi sul Manolo Santana Stadium domani, Venerdì 24 Aprile, nel terzo incontro di giornata non prima delle 16! Lorenzo Musetti, invece, affronterà Hubert Hurkacz sull'Arantxa Sanchez Stadium nel primo incontro di giornata x.com Clara Sanchez, "Il profumo delle foglie di limone". Letto in cinque giorni, perché abbastanza scorrevole,seppur minuzioso nella descrizione degli ambienti e dei personaggi. Gli ultimi due capitoli,mi hanno un po' delusa,sembra che l' autrice,dopo aver trasmes - facebook.com facebook